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30 березня • оновлено в 13:18
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Комаровський розповів, чому молоді лікарі помирають через коронавірус

2.6т
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Відомий український лікар Євген Комаровський вважає, що незважаючи на те, що за статистикою більше від коронавірусу страждають, зокрема й помирають, люди похилого віку, ця тенденція не стосується медичних працівників.

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Оскільки останні так само сильно схильні до ризику заразитися COVID-19. Про це він розповів у відеоінтерв'ю про правильно розставлені життєві пріоритети під час карантину, опублікованому на його каналі в You-Tube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Хворіють молоді медсестри, лікарі. Тому що в стаціонарах лікарень накопичуються люди з найбільш агресивним, отруйним варіантом вірусу", – пояснює доктор.

Євген Комаровський

Євген Комаровський

Він підкреслив, що в медустановах працюють люди, які постійно відчувають стрес, адже часто бачать смерть. Через велику кількість хворих вони ледь стоять на ногах від втоми і неможливості нормально виспатися. Крім цього, медпрацівники постійно контактують із антибіотиками й у багатьох, зазначив доктор, навіть виробляється алергія на них.

"Тому медики в принципі дуже вразлива категорія. Вони першими гинуть у цій ситуації, оскільки в них безліч таких стресових, небезпечних для життя чинників", – підкреслив Комаровський.

Але одразу ж додав, що згідно з медичними даними, під час ураження легень вірус повинен потрапити саме всередину клітини. І для цього він використовує особливий білок. Водночас, чим більше такого білка в легенях – тим важче проходить хвороба.

"Але кількість цього білка збільшується з віком. Тому, чим людина молодша, тим менший ризик заразитися", – підсумував Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Євген Комаровський заявив, що карантин в Україні можуть скасувати після 28 днів без нових випадків захворювання на коронавірус, проте велику роль зіграє те, як вчинять європейські країни.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
медицина вірус
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