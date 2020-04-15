Комаровський розповів, чи вбиває сонце коронавірус

Юрій Сергієнко Суспільство 21:56, 15.04.2020 Оновлено: 22:02, 15.04.2020

Ультрафіолет не вбиває коронавірус COVID-19, на це здатний тільки імунітет людини.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив відомий лікар Євген Комаровський у своєму відеоролику, опублікованому на YouTube (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"Я маю вас засмутити. Рентген і флюорографія не вб'ють вірус. Не займайтеся дурницями. Убити вірус в організмі може тільки ваш імунітет. У переважній більшості випадків він це зробить самостійно без вашої допомоги", – зазначив лікар.

Комаровський також нагадав, що ультрафіолет є дуже потужним фактором, який сприяє онкології шкіри.

"Рак шкіри має прямий зв'язок з інтенсивністю ультрафіолетового випромінювання", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що підвищення температури повітря і настання тепла не завадить поширенню коронавірусу в Україні.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Що відбувається з покинутими ЖК "Укрбуд": інтерв'ю з президентом "Київміськбуду"

Трамп припинив фінансування ВООЗ: названа причина

У Києві закрили Медмістечко: у всього персоналу виявили COVID-19

Чоловік помер, а дружина рятує своє життя: у Рівному лікарня втрапила у скандал через коронавірус

Вперше у світі людина заразилася коронавірусом від трупа