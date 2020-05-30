Комаровський розповів чи можна заразитися коронавірусом через готову їжу з доставки

Український доктор Євген Комаровський розповів, що заразитися коронавірусом через готову їжу з доставки практично неможливо.

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За його словами, існує ймовірність заразитися тільки через упаковку. На популярні питання доктор відповів у своєму відео в YouTube (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Але якщо ви відкрили якусь упаковку, висипали в тарілку, після цього упаковку викинули і помили руки, то ось уже ніякого ризику немає", – сказав доктор.

Євген Комаровський Скріншот з відео

За словами Комаровського, в організації громадського харчування, як і в будь-який інший організації, де серед персоналу виявили хворого коронавірусом, контактні особи повинні ізолюватися на два тижні.

"Необхідність самоізоляції, її гострота, прямо пов'язана з тим чи спілкується структура, де виявлений хворий, з людьми чи ні. Умовно кажучи, у вас є офіс, в якому є п'ять чоловік. І всі ви добираєтеся на роботу на особистому автомобілі, тобто ні з ким не спілкуєтеся. Ви можете продовжувати самоізолюватись вп'ятьох в вашому офісі, якщо вам ні з ким не треба спілкуватися", – сказав Комаровський.

Тому, якщо на підприємстві громадського харчування виявлений хворий коронавірусом, його треба закрити на два тижні. Лікар висловив упевненість, що таке ставлення до виявлення заражених буде зберігатися недовго.

Як писав OBOZREVATEL раніше, український доктор Євген Комаровський назвав небезпеку кондиціонера під час пандемії COVID-19.

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