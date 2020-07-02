Комаровський розповів, чи є загроза COVID-19 у басейні

У басейні ризик заразитися коронавірусом (COVID-19) нижчий, ніж у громадському транспорті.

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Як заявив в ефірі "Україна 24" лікар Євген Комаровський, найкраще плавати у відкритому басейні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У басейні ризик не в самому процесі плавання, ризик – у місці, де ви переодягаєтеся, чи вдається там дотримуватися соціальної дистанції, яка там система вентиляції", – зазначив він.

Комаровський підкреслив, що через воду вірус не передається.

"Купання в басейні багаторазово менш ризиковане, ніж будь-який автобус чи тролейбус у місті Києві", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна назвала найнебезпечнішу водойму для зараження COVID-19.