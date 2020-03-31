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31 березня • оновлено в 10:29
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Комаровський розкрив, як березовий сік впливає на коронавірус

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Березовий сік не рятує від коронавірусу COVID-19, але може убезпечити людину, яка дотримується запобіжних заходів.

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Про це в своєму блозі на YouTube розповів відомий український лікар Євген Комаровський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Медик відповів на питання, чи правда, що якщо пити березовий сік прямо з дерева, то коронавірус не візьме.

Євген Комаровський

Євген Комаровський

"Це чиста правда. Якщо ви ляжете під березу і весь сезон будете жити під березою, не підходячи до людей, то вас дійсної не візьме коронавірус. Так що всі, хто хочуть рятуватися – виходимо під березу, займаємо чергу. Головне, щоб між березами була відстань не менше двох метрів", – іронічно пояснив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський розповів, що в Україні від коронавируса COVID- 19 не помре таке ж велика кількість людей, як в Італії.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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