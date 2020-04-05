Головна Новини
5 квітня • оновлено в 22:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Комаровський розкритикував нові правила карантину в Україні

5.9т
Читати матеріал російською

Лікар Євген Комаровський розкритикував нове правило карантину через коронавірус в Україні, згідно з яким дітям не можна гуляти на вулиці, але вигулювати собак – можна.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідну заяву український лікар-педіатр зробив в ефірі телеканалу ZIK (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Дуже б хотілося щоб за кожним текстом, який приходить зверху, стояло прізвище людини, яка це затвердила, яка його дала. Ось вчора був закон, як можна гуляти. Тобто із собаками гуляти можна – з дітьми гуляти не можна. Я хочу просто знати, хто написав цей текст", – сказав лікар.

Комаровський

Комаровський

Колаж

Він розповів історію, яку йому прислали в соцмережах, пов'язану зі штрафами і вигулом собак.

"У селі чоловік вийшов із дитиною та із собакою погуляти, його оштрафували, бо гуляти можна тільки із собакою, а з собакою і дитиною не можна.

Тобто він повинен дитину саму вдома залишити, щоб піти із собакою. Ось коли з'являються такі закони, то тут же поліція починає гнатися за простими людьми, які заперечити не можуть, чинити опір не можуть", – висловився Комаровський.

Як писав OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський розповів, що зробив би при симптомах коронавірусу в себе. Він також повідомив, як не сплутати COVID-19 із кашлюком.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
вірус інфекція хвороба видео карантин лікарі діти
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
12
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги