Лікар Євген Комаровський розкритикував нове правило карантину через коронавірус в Україні, згідно з яким дітям не можна гуляти на вулиці, але вигулювати собак – можна.

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Відповідну заяву український лікар-педіатр зробив в ефірі телеканалу ZIK (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Дуже б хотілося щоб за кожним текстом, який приходить зверху, стояло прізвище людини, яка це затвердила, яка його дала. Ось вчора був закон, як можна гуляти. Тобто із собаками гуляти можна – з дітьми гуляти не можна. Я хочу просто знати, хто написав цей текст", – сказав лікар.

Комаровський Колаж

Він розповів історію, яку йому прислали в соцмережах, пов'язану зі штрафами і вигулом собак.

"У селі чоловік вийшов із дитиною та із собакою погуляти, його оштрафували, бо гуляти можна тільки із собакою, а з собакою і дитиною не можна.

Тобто він повинен дитину саму вдома залишити, щоб піти із собакою. Ось коли з'являються такі закони, то тут же поліція починає гнатися за простими людьми, які заперечити не можуть, чинити опір не можуть", – висловився Комаровський.

Як писав OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський розповів, що зробив би при симптомах коронавірусу в себе. Він також повідомив, як не сплутати COVID-19 із кашлюком.

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