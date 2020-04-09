Комаровський розкритикував лайфхак про маску з жіночої прокладки

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський стверджує, що якщо скласти одразу декілька захисних масок або приклеїти всередину жіночу гігієнічну прокладку, то це ніяк не захистить від коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Оскільки такий спосіб "зміцнити" маску ніяк не вплине на її захисні функції. Про це він розповів у відео на своєму YouTube-каналі, відповідаючи на запитання підписників (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Розумієте, ті, хто таке радить, це не лікарі... Я бачив такі фільми: вони спочатку кладуть на маску прокладку, а далі сперечаються, що туди накапати – спирт, прополіс, або ж накришити імбир", – оцінив лайфхак від "лікарів із інтернету" Комаровський.

За його словами, захисна медична маска все одно не прилягає до обличчя герметично, тому повітря все одно буде проходити.

"Якщо через маску проходить повітря, значить, через неї проходить і вірус. Якщо можете дихати, то і вірус вдихнете. Тому, робіть правильні висновки", – підкреслив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завкафедрою інфекційних хвороб медуніверситету імені Богомольця, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що порада боротися з коронавірусом за допомогою медичної маски, жіночої прокладки і прополісу є цілковитою маячнею.