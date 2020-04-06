Комаровський розкритикував ідею карантину в Україні через коронавірус

Відомий український лікар Євген Комаровський, який останнім часом прославився роздачею багатьох рекомендацій українцям щодо боротьби з коронавірусом, розкритикував ідею продовження карантину через епідемію.

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Новою думкою щодо цього він поділився в онлайн-інтерв'ю, яке опубліковане на YouTube-каналі Big Money (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Чим інтенсивнішими будуть карантинні заходи, чим довше будуть обмежені авіаперельоти, заблокована робота транспорту і реальне спілкування між людьми, тим більше буде активним коронавірус", – заявив лікар.

Євген Комаровський

За його словами, кожна людина на всій земній кулі "змушена буде зустрітися з коронавірусом", оскільки від нього нікуди подітися. Тільки це може трапитися в різний час.

"Якщо будуть суворі карантинні заходи, то, як тільки вони ослабнуть, ви з ними (зараженими COVID-19. – Ред.) зустрінетеся", – зазначив Комаровський.

Далі він навів деякі розрахунки. Зокрема, якщо в країні зафіксують 5000 випадків зараження коронавірусною інфекцією, то і в умовах суворого карантину, й у разі повної його відсутності, врятувати вдастся лише 200 пацієнтів. Оскільки, підкреслив лікар, саме на таку кількість розраховані наші лікарні та вистачить сил медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор Євген Комаровський розкритикував нове правило карантину через коронавірусу в Україні, згідно з яким дітям не можна гуляти на вулиці, але вигулювати собак – можна.

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