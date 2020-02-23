Комаровський різко звернувся до Зеленського після поїздки в Нові Санжари

Доктор Євген Комаровський гнівно звернувся до президента України Володимира Зеленського після зустрічі з жителями Нових Санжар, які протестували проти поселення в місцевому санаторії евакуйованих із Уханя.

Відповідне відео він опублікував на своєму каналі в YouTube після спілкування з новосанжарівцями (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Дуже прошу вас, дорогий Володимире Олександровичу, докладіть усіх зусиль, щоб раз і назавжди показати країні обличчя маніпуляторів!" – висловився Комаровський.

Комаровський звернувся до Зеленського після зустрічі з жителями Нових Санжар

Він підкреслив, що має на увазі тих людей, які цю ситуацію створили, спровокували конфлікти, проникли туди, а також кидали каміння і палили шини.

"Тих, хто міг собі це дозволити. І головне – хто все це фінансував!" – підсумував Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж зверненні до українців через протести в Нових Санжарах популярний лікар-педіатр і радник президента України Володимира Зеленського Євген Комаровський заявив, що така істерика неадекватна і є ознакою нестачі інтелекту та моралі.

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