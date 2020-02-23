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23 лютого • оновлено в 09:30
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/ Суспільство

Комаровський різко звернувся до Зеленського після поїздки в Нові Санжари

27.3т
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Доктор Євген Комаровський гнівно звернувся до президента України Володимира Зеленського після зустрічі з жителями Нових Санжар, які протестували проти поселення в місцевому санаторії евакуйованих із Уханя.

Відповідне відео він опублікував на своєму каналі в YouTube після спілкування з новосанжарівцями (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Дуже прошу вас, дорогий Володимире Олександровичу, докладіть усіх зусиль, щоб раз і назавжди показати країні обличчя маніпуляторів!" – висловився Комаровський.

Комаровський звернувся до Зеленського після зустрічі з жителями Нових Санжар

Комаровський звернувся до Зеленського після зустрічі з жителями Нових Санжар

Він підкреслив, що має на увазі тих людей, які цю ситуацію створили, спровокували конфлікти, проникли туди, а також кидали каміння і палили шини.

"Тих, хто міг собі це дозволити. І головне – хто все це фінансував!" – підсумував Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж зверненні до українців через протести в Нових Санжарах популярний лікар-педіатр і радник президента України Володимира Зеленського Євген Комаровський заявив, що така істерика неадекватна і є ознакою нестачі інтелекту та моралі.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Зеленський Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
видео евакуація протест
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
в Украине каждый час пересекают границу лица, которые сознательно и или несознательно могут быть инфицированны вирусом, равно как и пищевач продукция, поступающая в Украину может быть инфицирована - но именно проблему решили сымитировать, КАМНЯМИ ЗАКИДЫВАТЬ❓❗❓❗, драки устраивать.... _ реально проявили себе маючи волю і свободу права вибору бісами.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Crimea Yalta, что ты промычало, само поняло?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Уже значит он хочет наказать виновных, а то что назвал население людьми с " недостатком интеллекта и морали " он уже забыл ?
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Lux Alex
Lux Alex
Это лица тех кого надо лица. Их нельзя показывать, они лица очень известные что бы их вот так кому ни попадя показывать.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Lux Alex, а па.раш.ныйрагуль разве может что то требовать от обдолбленного на.ри.ка?
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Lux Alex, а этот рагуль парашный может что то требовать от наркоши?
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