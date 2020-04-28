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28 квітня • оновлено в 19:01
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Комаровський пояснив, скільки потрібно пити води при вірусі

1.9т
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Кількість випитої води не впливає на процес одужання при вірусних захворюваннях.

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Але необхідність в рясному питві під час хвороби все ж є. Про це розповів відомий лікар Євген Комаровський у своєму відеоролику, опублікованому на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, проскрольте новину вниз).

При вірусних захворюваннях не можна допускати дефіциту рідини в організмі

При вірусних захворюваннях не можна допускати дефіциту рідини в організмі

pixabay

"Під час будь-якої вірусної інфекції у вас втрачається апетит, ви частіше дихаєте, у вас піднімається температура. Ці фактори призводять до втрати рідини, через що згущується кров, пересихають слизові, погіршується робота нирок і збільшуються ризики утворення тромбів. Тому при вірусної інфекції не варто допускати дефіциту рідини в організмі", – сказав він.

Однак доктор підкреслює, що немає ніяких рецептів про кількість випитої води в день. Потрібно пити стільки, скільки хочете.

"Пити треба тоді, коли хочеться пити. Якщо ви прокинулися вранці і у вас пересохло в роті, звичайно, треба випити. Але пити тому, що хтось сказав, це ніякої користі не принесе, і немає ніяких рецептів, які говорять, що після 10 випитих склянок в день, у вас менше шансів захворіти", – пояснив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, для того, щоб людина заразилася коронавірусом, необхідно, щоб певна кількість вірусів потрапило на слизові оболонки його дихальних шляхів або кон'юнктиву ока.

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Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
хвороба
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