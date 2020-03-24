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24 березня • оновлено в 17:10
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Комаровський пояснив масову смертність від коронавірусу в Італії

8.6т
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Відомий український лікар Євген Комаровський вважає, що така критична ситуація зі смертністю від коронавірусу в Італії склалася через колапс у системі охорони здоров'я.

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За його словами, медицина країни не була готова до такої величезної кількості хворих. Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Більшість цих людей можна було б врятувати, якби їх було троє, умовно кажучи, в цій лікарні, але коли їх триста, то більшість залишаються без допомоги і гинуть від ускладнень", – зазначив лікар.

Комаровський вважає, що в Італії так багато смертей від коронавірусу через колапс у системі охорони здоров'я

Комаровський вважає, що в Італії так багато смертей від коронавірусу через колапс у системі охорони здоров'я

Комаровський переконаний, що на сьогодні в Італії банально не вистачає рук для лікування всіх пацієнтів із COVID-19. Зокрема, на тих, кого медицина може врятувати, просто немає ні коштів, ні апаратів ШВЛ.

"І головне, зараз в країні мало не найгостріший дефіцит – медпрацівники, тому що вони падають із ніг, хворіють, гинуть, виходять із ладу. І наростаючий колапс дефіциту медичної допомоги – одна з причин високої смертності", – стверджує доктор.

За його словами, ще одна причина, яка могла до цього призвести – це те, що величезна кількість важких хворих перебувають поряд. Також у країні не встигають нормально дезінфікувати навколишнє середовище – так починає розвиватися госпітальна інфекція, а під час неї виникають вторинні ускладнення, від яких люди помирають.

"Ми ж всього цього зараз не знаємо, поки не маємо статистики, причин – все це ще буде багато років вивчатися. Так, в Італії є з самого початку не дуже хороші передумови: величезна кількість літніх людей, дуже товариське населення, національні традиції – їсти разом, обніматися, все це присутнє і все це проявилося", – підсумував свої доводи Комаровський.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії, яка найбільше в Європі постраждала від коронавірусу, уряд ввів жорсткі карантинні заходи, а дрібні чиновники, бачачи, що люди їх не дотримуються, пішли навіть на погрози.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
вірус
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Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
комаровский утратил свою репутацию, на фоне его бреда в последние месяцы. шлак короче!
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1
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Главное, на Украине Ульянка всё приготовила
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ХОЗЯИH хOXЛОВ, главное шо на расее мухоморами да ягелем лечатся
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