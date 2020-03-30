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30 березня • оновлено в 13:03
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Комаровський пояснив, чому в Україні не повториться трагедія Італії

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В Україні від коронавірусу COVID-19 не помре така ж велика кількість людей, як в Італії.

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Про це в інтерв'ю Аллі Клименко розповів відомий український лікар Євген Комаровський (щоб подивитися, доскрольте новина до кінця).

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Медик пояснив, що від хвороби помирають в основному люди похилого віку, яких дуже мало в нашій країні.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

"Найбільш тяжко хворіють люди 70 років. У нас таких людей мало. У нас середня тривалість життя не така як в Італії. У нас кількість людей похилого віку набагато менше, ніж в Італії. У нас немає такої кількості 80-річних бабусь, щоб забити ними все стаціонари. І це навіть не проблема, а просто констатація факту. Тому не треба так волати, у нас не може бути італійського сценарію, тому що у нас немає стільки кандидатів на апаратів ШВЛ", – підкреслив Комаровський.

При цьому одиничні випадки зараження і смерті молодих людей ні про що не говорить.

Нагадаємо, що з початку епідемії коронавируса в Італії загинули більше 10 тисяч чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Євген Комаровський відзначив, що карантин в Україні можуть скасувати після 28 днів без нових випадків захворювання.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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Мой господин
Мой господин
Молодец!!!Подбодрил селюков!!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Теперь мы сравняется по количеству стариков с итальянцами.
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