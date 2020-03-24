Відомий доктор Євген Комаровський вважає, що вже наступного тижня Україна зіткнеться з масовим виявленням випадків зараження коронавірусом.
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І в цій ситуації країні та її громадянам потрібно розраховувати тільки на власні сили. Такими думками він поділився в інтерв'ю "Гордону".
"Ви ж розумієте, що наступного тижня у нас буде масовий підйом захворюваності? А знаєте чому? Не тому, що він вже зараз є, а тому що до нас привезуть багато тестів і почнуть їх використовувати..." – вважає лікар.
Комаровський вважає, що Україну через декілька днів накриє спалах коронавірусу
Водночас Комаровський згадав ситуацію з протестами в Нових Санжарах проти евакуації українців із Китаю. За його словами, все, що відбувалося тоді, було всього лише "невдалою піар-акцією".
"Хотіли показати, що ми своїх не кидаємо, ми їх звідусіль привозимо, ми про них піклуємося, але з цим виникла проблема, оскільки ідеологічно люди не були підготовлені і трапилося таке", – зазначив він.
За словами лікаря, з точки зору епідеміології в розпал пандемії свідомо переміщати тисячі людей з однієї країни в іншу – це неправильно. Однак ці питання, на жаль, вирішуються світовою спільнотою, тобто Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), Євросоюзом.
"Які зайвий раз нам показали, що в екстремальних ситуаціях Україні можна розраховувати тільки на себе. І, якщо щось трапиться, ніякі ВООЗ і Євросоюз вам не допоможуть", – додав Комаровський.
Він ще раз підкреслив, що коли в Україні, яка отримала партію тестів із Китаю, почнуть тестувати на COVID-19, то заражених виявиться набагато більше, ніж зараз.
"Дивлюся, в Харківській області виявлено коронавірус у дружини одного з чиновників, ось якийсь депутат захворів. Чому у нас такий високий відсоток захворюваності серед людей таких "непростих"? Тому що сьогодні еліта має доступ до тестів, а всі інші – не надто. Коли всі отримають доступ до тестів, тоді ми дізнаємося, що і ми не гірші", – підсумував Комаровський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Центр громадського здоров'я МОЗ України отримав з Китаю 521 тест-систему для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення коронавірусу COVID-19.
Водночас стало відомо, що приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського приховала від санітарних служб інформацію щонайменше про 4 позитивні результати тестів на коронавірус.
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