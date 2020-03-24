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24 березня • оновлено в 09:28
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Комаровський попередив Україну про спалах коронавірусу наступного тижня

10.7т
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Відомий доктор Євген Комаровський вважає, що вже наступного тижня Україна зіткнеться з масовим виявленням випадків зараження коронавірусом.

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І в цій ситуації країні та її громадянам потрібно розраховувати тільки на власні сили. Такими думками він поділився в інтерв'ю "Гордону".

"Ви ж розумієте, що наступного тижня у нас буде масовий підйом захворюваності? А знаєте чому? Не тому, що він вже зараз є, а тому що до нас привезуть багато тестів і почнуть їх використовувати..." – вважає лікар.

Комаровський вважає, що Україну через декілька днів накриє спалах коронавірусу

Комаровський вважає, що Україну через декілька днів накриє спалах коронавірусу

Водночас Комаровський згадав ситуацію з протестами в Нових Санжарах проти евакуації українців із Китаю. За його словами, все, що відбувалося тоді, було всього лише "невдалою піар-акцією".

"Хотіли показати, що ми своїх не кидаємо, ми їх звідусіль привозимо, ми про них піклуємося, але з цим виникла проблема, оскільки ідеологічно люди не були підготовлені і трапилося таке", – зазначив він.

За словами лікаря, з точки зору епідеміології в розпал пандемії свідомо переміщати тисячі людей з однієї країни в іншу – це неправильно. Однак ці питання, на жаль, вирішуються світовою спільнотою, тобто Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), Євросоюзом.

"Які зайвий раз нам показали, що в екстремальних ситуаціях Україні можна розраховувати тільки на себе. І, якщо щось трапиться, ніякі ВООЗ і Євросоюз вам не допоможуть", – додав Комаровський.

Він ще раз підкреслив, що коли в Україні, яка отримала партію тестів із Китаю, почнуть тестувати на COVID-19, то заражених виявиться набагато більше, ніж зараз.

"Дивлюся, в Харківській області виявлено коронавірус у дружини одного з чиновників, ось якийсь депутат захворів. Чому у нас такий високий відсоток захворюваності серед людей таких "непростих"? Тому що сьогодні еліта має доступ до тестів, а всі інші – не надто. Коли всі отримають доступ до тестів, тоді ми дізнаємося, що і ми не гірші", – підсумував Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
тести вірус
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Абасратые, Россия проводила ЧМ по футболу в 11 городах. Скажи, вы можете обеспечить необходимую инфраструктуру для проведения такого спортивного мероприятия и показать 11 своих городов всему Миру? Правильно сказал Кучма, Украина - не Россия...
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