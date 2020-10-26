Комаровський попередив про стрибок захворюваності на COVID-19 з початком опалювального сезону

Різке зростання захворюваності на коронавірус в Україні станеться, найімовірніше, із середини жовтня – з початком опалювального сезону.

Але не тому, що має місце повне ігнорування запобіжних заходів, а тому, що ми традиційно протягу боїмося більше, ніж коронавірусу, вважає дитячий лікар і телеведучий Євген Комаровський.

"Те, що в наших школах називається "запобіжними засобами", це, в більшості випадків, з епідеміологічної точки зору, – абсолютна маячня. Діти в масках на прогулянках, зачинені класи, які опромінюють ультрафіолетом, малюки, які миють руки з ранку до ночі", – написав він.

За словами лікаря, він жодного разу не бачив, щоб йому показали клас по телевізору і сказали: "Ось у нас відчинене вікно, провітрювання. Ось у нас термометр, ось – гігрометр".

Комаровський розповів, що люди не можуть додуматися, що в класі насамперед потрібно організувати протяг, контролювати температуру і вологість повітря.

"Легше ж відмити гроші на масках, санітайзерах, на митті підлоги хлоркою, на нещасних дітях у масках... Вони в масках, поки на них камера дивиться, а потім знімають, щоб хоч трохи подихати. А ви самі спробуйте подихати в масці в кімнаті, де температура +26 і вологість повітря 20%!" – пояснив він.

Тому в школах, на думку Комаровського, є не повне ігнорування запобіжних заходів, а "повна відсутність логіки і здорового глузду".

"Коли страхи батьків або переконаність батьків у тому, як треба дбати про здоров'я дітей, визначають політику держави і конкретної школи: в класі, вони вважають, потрібно поставити кварцову лампу і натопити гарненько", – додав він.

Він розповів лайфхак для вчителів і батьків, як можна визначити симптоми коронавірусу.

"Якщо ви – вчитель у школі, візьміть ганчірочку, потріть її часником і питайте, чим це пахне, у кожного з температурою вище норми. Чує запах – слава Богу, можна вчитися. Чи не чує – давай додому терміново. Цей тест на наявність нюху набагато достовірніший, ніж тест на температуру. Аналогічно можна тестувати і всіх домашніх", – поділився медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, з понеділка, 26 жовтня, в Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони, визначений згідно з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Його ввели на 14 днів.