Відомий український педіатр, телеведучий і письменник Євген Комаровський заявив, що введення тотального карантину через коронавірус ставить під загрозу існування України як держави.

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У ефірі програми Big Money він розкритикував введений у багатьох країнах повний карантин, особливо деякі абсурдні, на його думку, аспекти його реалізації: наприклад, те, що під час карантину людям можна гуляти з собаками, але в парках і з дітьми – не можна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

На його думку, найвірнішим може стати те, що, наприклад, у Білорусі карантин не ввели. На його переконання, він сам вчинив би так само, як і президент країни Олександр Лукашенко.

Євген Комаровський колаж

"Як зробив "батька" в Білорусі – це взяти на себе політичну відповідальність за народ. Зараз, я думаю, усі дивляться на Білорусь. Ті, хто ввів карантин, просто мріють про те, щоб завтра в Білорусі трапилася катастрофа. Тому що для них це буде приклад: ось бачите, який там мор, а ми якісь молодці, у нас такого немає", – висловив думку доктор.

Він підкреслив, що зараз ще ніхто не знає, який саме вибір правильний, які заходи діють краще і гірше.

"Але якби я був президентом, я б пішов цим шляхом. Можливо, я б зробив страшну помилку. Але я б пішов цим шляхом, тому що я реально бачу, що існування України як держави реально під загрозою", – заявив Комаровський .

Як писав OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський розповів, що зробив би при симптомах коронавірусу у себе. Він також повідомив, як не сплутати COVID-19 з кашлюк.

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