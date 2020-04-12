Відомий лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський оригінальним способом показав українцям, як правильно треба кашляти.

Відповідне відео він записав у Tik-Tok, при цьому пританцьовуючи.

За його словами, багато хто неправильно вважає, що кашляти потрібно в кулак, тоді як робити це потрібно тільки в лікоть.

Євген Комаровський РБК-Україна

"Щойно побачив у трендах TikTok абсолютно моторошне відео, де молодь розмахує руками і показує, як правильно треба кашляти при коронавірусі. І роблять це так... (показує кашель у кулак - ред.). Товариші, це груба помилка! Кашляти треба в лікоть! Ось так правильно, розумієте?" – наголосив лікар під ритми музики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також лікар Комаровський розвіяв міф про ефективність "чорних противірусних" масок. "Маски з будь-якими фільтрами – це чистісінька брехня!" – заявив він.

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