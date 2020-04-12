Головна Новини
12 квітня • оновлено в 07:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Комаровський показав, як правильно кашляти

2.4т
Читати матеріал російською

Відомий лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський оригінальним способом показав українцям, як правильно треба кашляти.

Відповідне відео він записав у Tik-Tok, при цьому пританцьовуючи.

За його словами, багато хто неправильно вважає, що кашляти потрібно в кулак, тоді як робити це потрібно тільки в лікоть.

Євген Комаровський

Євген Комаровський

РБК-Україна

"Щойно побачив у трендах TikTok абсолютно моторошне відео, де молодь розмахує руками і показує, як правильно треба кашляти при коронавірусі. І роблять це так... (показує кашель у кулак - ред.). Товариші, це груба помилка! Кашляти треба в лікоть! Ось так правильно, розумієте?" – наголосив лікар під ритми музики.

 

Як повідомляв OBOZREVATEL, також лікар Комаровський розвіяв міф про ефективність "чорних противірусних" масок. "Маски з будь-якими фільтрами – це чистісінька брехня!" – заявив він.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,78 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад.

  • Світу загрожує нова епідемія коронавірусу після скасування карантину.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги