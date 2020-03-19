Лікар-педіатр Євген Комаровський опублікував фото захисного костюма, у якому українським лікарям доводиться рятуватися від коронавірусу. Медики скаржаться на погану якість виробу.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Зокрема, Комаровський додав до свого посту скріншот листування з людиною, яка представилася лікарем-інфекціоністом.

"Нам доставили в ЦРЛ (центральну районну лікарню. – Ред.) такого рівня ЗІЗ (засоби індивідуального захисту. – Ред.) від коронавірусу, що ми боїмося їх надягати, тому що під руками рвуться на клаптики, а респіратори серії нижче, ніж писав МОЗ відповідно до 663-го указу. Ми не готові зустрічати цю епідемію з таким рівнем захисту", – йдеться в повідомленні.

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Комаровський закликав мерів міст обійти інфекційні відділення в їхніх містах і оцінити якість засобів індивідуального захисту.

"Кожен мер зобов'язаний зайти в інфекційне відділення на підвладній йому території і оцінити якість засобів індивідуального захисту! З собою непогано прихопити місцевого СБУшника. А поки дивіться і насолоджуйтеся", – зазначив він.

"Інших попереджаю: коронавірус доб'є медиків, які ще є", – додав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський заявив, що передача коронавірусу статевим шляхом ще не доведена, але безпечніше всього займатися сексом без поцілунків.

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