"В інтернеті багато різних поз": Комаровський розповів, чи можна заразитися коронавірусом під час сексу

Передача коронавірусу статевим шляхом ще не доведена, але безпечніше всього займатися сексом без поцілунків.

Про це розповів відомий лікар Євген Комаровський, відповідаючи на найпоширеніші питання про COVID-19. Відповідне відео опубліковано на його каналі в YouTube (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Скріншот відео з каналу Комаровського в YouTube

"Передача коронавируса статевим шляхом не доведена, але вам доведеться дуже постаратися, щоб в процесі статевого акту не здійснити контакту слизових оболонок верхньої частини вашого тулуба. Тому коронавірус передати під час статевого акту легко за допомогою поцілунку, хоча, зараз в інтернеті величезна кількість поз, при яких можна уникати контакту віч-на-віч", – зазначив лікар.

Комаровський додав, що головне не обмежувати себе ні в чому, а карантин є зручним часом для підвищення народжуваності в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський порадив українській молоді займатися сексом під час перебування на карантині через коронавірус.

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