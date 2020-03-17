Головна Новини
18 березня • оновлено в 02:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Комаровський: передача коронавірусу під час сексу – не доведена

897
Читати матеріал російською

Передача коронавірусу статевим шляхом ще не доведена, але безпечніше всього займатися сексом без поцілунків.

Про це розповів відомий лікар Євген Комаровський, відповідаючи на найпоширеніші питання про COVID-19. Відповідне відео опубліковано на його каналі в YouTube (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"В інтернеті багато різних поз": Комаровський розповів, чи можна заразитися коронавірусом під час сексу

Скріншот відео з каналу Комаровського в YouTube

"Передача коронавируса статевим шляхом не доведена, але вам доведеться дуже постаратися, щоб в процесі статевого акту не здійснити контакту слизових оболонок верхньої частини вашого тулуба. Тому коронавірус передати під час статевого акту легко за допомогою поцілунку, хоча, зараз в інтернеті величезна кількість поз, при яких можна уникати контакту віч-на-віч", – зазначив лікар.

Комаровський додав, що головне не обмежувати себе ні в чому, а карантин є зручним часом для підвищення народжуваності в Україні.

"В інтернеті багато різних поз": Комаровський розповів, чи можна заразитися коронавірусом під час сексу
"В інтернеті багато різних поз": Комаровський розповів, чи можна заразитися коронавірусом під час сексу

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський порадив українській молоді займатися сексом під час перебування на карантині через коронавірус.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги