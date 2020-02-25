Відомий в Україні лікар-педіатр Євген Комаровський заступився за російську мову і визнав себе "ватником".

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Так, Комаровський накинувся на українців, які критикували "руські скрєпи".

"Давайте кінчати робити з себе високоморальних, унікальних, з якимись особливими уявленнями про те, що таке добре, зі своїми специфічними поглядами на любов до батьківщини. Любов до батьківщини починається з дуже простих речей – з турботи про власних дітей, з вміння не красти і не красти, з можливості виконувати обіцянки", – розмірковував він.

Євген Комаровський

Далі він процитував радянську пісню "С чего начинается Родина", і продовжив, що мама в дитинстві співала йому пісні саме російською мовою.

"Коли я своїй коханій жінці зізнавався в любові на цій мові, то ви не примусите мене проклинати цю мову. Я буду на ній розмовляти. Вибачайте", – відповідав Комаровський.

При цьому педіатр погодився з думкою Гордона, що є "ватником": "Так, я знаю. Мені про це говорять всі".

Також Комаровський звернувся до президента України Володимира Зеленськонр з пропозицією "не орієнтуватися на натовп".

"Натовп не є носієм істини. Базові уявлення про те, що таке добре і що таке погано, не мають ні національності, ні мовної приналежності. Вони навіть до віри відношення не мають. Ці всі високо віруючі люди, які радіють, що повз них проїхав автобус ... Так ось, є держава, для лідерів якого теоретично не буває хороших і поганих. Вони повинні дбати про всіх українців. і про тих, хто в Криму, і про тих, хто на Донбасі. і про тих, хто на заході, і на сході, і в Китаї. іІтреба вчитися, як дружити", – розповідав доктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, що зібрався в тур по містах Росії. Пізніше він відповів на скандал з туром по містах РФ.

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