Головна Новини
17 березня • оновлено в 19:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Комаровський назвав правила користування мобільним під час коронавірусу. Відео

Читати матеріал російською

Дезінфекції мобільних телефонів необхідно приділити особливу увагу, тому що на пластику та металі, з яких вони складаються, зберігається коронавірус.

Своїми рекомендаціями щодо користування гаджетами відомий лікар Євген Комаровський поділився у ролику, опублікованому на його каналі у YouTube (щоб подивитися, проскрольте до кінця новини).

"Мийте мильною водою": Комаровський розповів, як не заразитися коронавірусом через мобільний

Скріншот відео з каналу Комаровського в YouTube

"По можливості, постарайтеся в одній руці тримати телефон, а іншу руку використовувати для відкривання всього іншого (наприклад, дверей в громадських місцях). Коли можна використовувати гарнітуру, використовуйте її", – зазначив він.

Комаровський звернув увагу на те, що компанії-виробники смартфонів, такі як Apple і Samsung, зараз змінили свої рекомендаці щодо дезінфекції апаратів. "Якщо раніше вони говорили, що не потрібно використовувати дезінфікуючі серветки, то зараз вони кажуть: дезінфікуйте. Якщо телефон можна мити мильною водою, звичайно мийте й просушуйте", – підкреслив він.

Лікар також розповів, що до загрози зараження через мобільний телефон варто поставитися дуже серйозно.

"Ми взялися за дверну ручку – у нас інфікована рука. Після цього ми взяли телефон і поклали його в кишеню. Зайшли до приміщення, помили руки і взялися за телефон. Мало того, що ми взялися за телефон, ми його ще притулили до потенційно небезпечної ділянки тіла (вуха)", – зазначив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розвінчав популярні міфи про зараження і боротьбу з коронавірусом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
мобільний телефон
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
уберите этого безмозглого педиатра из эфира. он говорит абсолютно очевидные дураку понятные вещи в стиле его патрона клована.. умные люди уже давно все это выложили в инете
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги