Дезінфекції мобільних телефонів необхідно приділити особливу увагу, тому що на пластику та металі, з яких вони складаються, зберігається коронавірус.

Своїми рекомендаціями щодо користування гаджетами відомий лікар Євген Комаровський поділився у ролику, опублікованому на його каналі у YouTube (щоб подивитися, проскрольте до кінця новини).

Скріншот відео з каналу Комаровського в YouTube

"По можливості, постарайтеся в одній руці тримати телефон, а іншу руку використовувати для відкривання всього іншого (наприклад, дверей в громадських місцях). Коли можна використовувати гарнітуру, використовуйте її", – зазначив він.

Комаровський звернув увагу на те, що компанії-виробники смартфонів, такі як Apple і Samsung, зараз змінили свої рекомендаці щодо дезінфекції апаратів. "Якщо раніше вони говорили, що не потрібно використовувати дезінфікуючі серветки, то зараз вони кажуть: дезінфікуйте. Якщо телефон можна мити мильною водою, звичайно мийте й просушуйте", – підкреслив він.

Лікар також розповів, що до загрози зараження через мобільний телефон варто поставитися дуже серйозно.

"Ми взялися за дверну ручку – у нас інфікована рука. Після цього ми взяли телефон і поклали його в кишеню. Зайшли до приміщення, помили руки і взялися за телефон. Мало того, що ми взялися за телефон, ми його ще притулили до потенційно небезпечної ділянки тіла (вуха)", – зазначив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розвінчав популярні міфи про зараження і боротьбу з коронавірусом.

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