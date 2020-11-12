Комаровський назвав найзаразніший період під час коронавірусу

Юрій Сергієнко Суспільство 21:59, 12.11.2020 Оновлено: 22:13, 12.11.2020

Найзаразнішим періодом під час коронавірусу є дві доби до появи перших симптомів хвороби.

Про це заявив відомий лікар Євген Комаровський у ролику, опублікованому на його YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Люди максимально заразні приблизно два дні до того, як відчують себе хворими. Тобто максимальне виділення вірусу в навколишнє середовище – це дві доби до появи перших симптомів хвороби", – пояснив лікар.

Комаровський зазначив, що саме в цей період людина виділяє найбільше вірусу.

"Після того як з'являється кашель або інші симптоми, різко зменшується кількість вірусу, який людина виділяє. І після п'ятого-шостого дня від появи симптомів людина практично не заразна", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що до симптомів легкої форми коронавірусу належить невелика лихоманка, нежить і сухий кашель.

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