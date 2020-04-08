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8 квітня • оновлено в 22:02
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Комаровський назвав карантин в Україні насмішкою і розкритикував владу

17.3т
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Відомий лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський заявив, що в Україні немає справжнього карантину і влада країни просто "повторює за Європою".

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "Гордону", навівши приклади масових порушень.

"Влада країни протягом 20 і більше років демонструвала абсолютну байдужість на таке поняття, як людське життя. Тобто життя в країні ніколи не мало жодного значення. Коли десятки мільйонів виїздили з країни – "ну і валіть звідси", – зазначив Комаровський.

Комаровський звинуватив владу в байдужості

Комаровський звинуватив владу в байдужості

"Ми раптом після стількох років байдужості до людей вирішили, що у нас в країні 10 тисяч осіб перебувають в зоні ризику, і тому ми поставимо на коліна 20 мільйонів. Ще раз: я не кажу, що це неправильно. Я кажу, що це просто абсолютно не в парадигмі нашої влади. Такого не було ніколи. Але навіть у цій ситуації... Адже те, що реалізується, – це трошки за межами логіки, здорового глузду. Якщо ти оголошуєш карантин, тобто забороняєш людям працювати, так це повинен бути карантин. Але ж його немає! Є низка заходів, які дуже сильно заважають людям жити, але реального карантину немає. Подивіться фотографії українсько-польського кордону. Подивіться на натовп людей на зупинках. Подивіться, подивіться... Прикладів купа", – пояснив він.

Карантин в Україні Комаровський назвав насмішкою над здоровим глуздом.

"У нас немає сил і засобів, і ресурсів. Але ми це зробили. Чому? Я знаю. Ми це зробили тому, що ми вже зараз розуміємо, що країна вижити зможе лише тоді, коли, дасть Бог, це скінчиться і якщо нам допоможуть – допоможе МВФ, допоможе Європа – хтось допоможе. І для того, щоб розраховувати на їхню допомогу, треба діяти так, як вони. Інакше вони скажуть: "А, ви ж самі розумні. Ви ж пішли своїм шляхом. Ви ж карантин не оголосили. Тепер – ось вам. Видряпуйтесь самі", – видав Кмаровський.

На його думку, Україні нібито "перестала бути незалежною країною". "Ми всі рішення здійснюємо з оглядкою на вигук з-за океану, на вигук із Брюсселя, тупіт із Москви... Але ми весь час на когось озираємося. І що найстрашніше – ми озираємося не на людей, не на наших старих, не на наших лікарів, не на наших вчителів, а на дядьків із Європи, які нам розповідають, яка у нас повинна бути прокуратура, як нам боротися з корупцією, якими мовами нам розмовляти, з ким нам треба дружити, в які суспільства вступати, в які країни літати, у кого що купувати, що нам не можна нікому продавати. Ми на них дивимося. Зараз вони позапроваджували карантини. Вони ввели карантини – ну і? Може, у нас інша ситуація?" – обурився лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський розкритикував нове правило карантину в Україні, згідно з яким дітям не можна гуляти на вулиці, але вигулювати собак – можна.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
карантин
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
паралельно завезли триста тысяч потенциальнр инфицированных,и ввели карантин,где сысл и почему за этот жест ,должен расплачиваться народ,которому безвиз и в пуй не дулся?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
примерно месяц назад издевался над опасением по поводу коронавируса! Теперь крупный диванный спец по всем вопросам рассказывает как проводить карантин. Какого ж хрена отказался пойти в правительство? Потому что вопить - не страшно, страшно ОТВЕЧАТЬ за свои действия. И пожух бы в таком случае медиапроект "кошмаровский". А так, если что - "это мое личное мнение".и можно кошмарить на следующую тему.
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