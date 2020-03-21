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21 березня • оновлено в 12:46
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Комаровський назвав групу крові, найбільш вразливу для COVID-19

14.8т
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Найбільший ризик заразитися на коронавірус COVID-2019 у людей з групою крові А (II).

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Про це заявив лікар Євген Комаровський у відповідному відео на своєму Youtube-каналі. За його словами, ця інформація дивовижна, але правдива. Сам медик перевірив її кілька разів.

"Підтверджується, що люди з групою крові А (II) мають більш високий ризик зараження коронавірусомв. І це незалежно від статі і віку", – підкреслив Комаровський.

Комаровський назвав групу крові, найбільш вразливу для COVID-19. Ілюстрація

Комаровський назвав групу крові, найбільш вразливу для COVID-19. Ілюстрація

Примітно, що китайські лікарі також раніше заявляли, що люди з II групою крові більш уразливі перед COVID-19, а найбільш стійкі – з I.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Комаровський заявив, що ібупрофен при підозрі на захворювання на коронавірус COVID-19 пити можна, адже офіційної інформації про заборону від Всесвітньої організації охорони здоров'я немає.

  • Він розповів, що люди зможуть повернуться до звичайного життя після пандемії коронавірусу, коли в їхній країні протягом 28 днів не буде зафіксовано жодного нового випадку захворювання.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вот это он баран!!! Вторая группа крови, особенно с резусом плюс - самая распространенная! И если сравнивать, например, с четвертой минус - разница будет разительная! Потому что четверка малораспространенная! Какой же он маразматик!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Этот совкоголовый врач что то там лечит? Он как при совке от всех болезне фурацилин, зеленка, йод и пеницилин, так и этот все, болезни лечит проветриванием комнат и увлажнением воздуха. Прямо доктор "вылечи сам себя".
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