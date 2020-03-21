Найбільший ризик заразитися на коронавірус COVID-2019 у людей з групою крові А (II).

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Про це заявив лікар Євген Комаровський у відповідному відео на своєму Youtube-каналі. За його словами, ця інформація дивовижна, але правдива. Сам медик перевірив її кілька разів.

"Підтверджується, що люди з групою крові А (II) мають більш високий ризик зараження коронавірусомв. І це незалежно від статі і віку", – підкреслив Комаровський.

Комаровський назвав групу крові, найбільш вразливу для COVID-19. Ілюстрація

Примітно, що китайські лікарі також раніше заявляли, що люди з II групою крові більш уразливі перед COVID-19, а найбільш стійкі – з I.

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Комаровський заявив, що ібупрофен при підозрі на захворювання на коронавірус COVID-19 пити можна, адже офіційної інформації про заборону від Всесвітньої організації охорони здоров'я немає.

Він розповів, що люди зможуть повернуться до звичайного життя після пандемії коронавірусу, коли в їхній країні протягом 28 днів не буде зафіксовано жодного нового випадку захворювання.

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