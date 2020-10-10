Комаровський назвав футбол кращим способом профілактики від COVID-19

Відомий лікар Євген Комаровський вважає, що найкращим способом профілактики від коронавірусу є футбол.

В інтерв'ю грузинському телеканалу Илион-ТВ він пояснив, що, коли люди перебувають під відкритим небом, то вони не зможуть отримати велику дозу вірусу.

"Якщо є над головою небо, то будь-яка кількість вірусу, яку видихає хвора людина, буде відразу розноситися величезними масами повітря, і ви вже багато вірусу вдихнете. Нам треба зробити все, щоб люди саме зустрічалися. Це моя думка. Мені здається, що зараз найкращий спосіб профілактики – це футбол", – сказав лікар.

На думку Комаровського, нехай краще люди сидять на свіжому повітрі і обмінюються невеликими кількостями вірусу, ніж перебувають у закритих приміщеннях, де ймовірність захворіти вища.

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