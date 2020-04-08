Комаровський назвав два варіанти перемоги України над коронавірусом

Відомий український лікар Євген Комаровський заявив, що вирішити проблему зі зростанням захворюваності на коронавірус в Україні допоможуть тільки два варіанти: вакцинація або набуття "колективного" імунітету.

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Але про перший поки не може бути мови, адже навіть якщо в світі винайдуть вакцину від COVID-19, українці не одразу отримають до неї доступ. Такими думками він поділився в інтерв'ю "Гордону".

"Це якщо і буде, то через півтора року – не раніше. Та й то – коли вакцина з'явиться, її таки не Україна буде випускати. Вона встане за нею в чергу. І які ми будемо в цій черзі, хто попереду нас буде, це ще треба сто п'ятдесят разів подумати", – сказав лікар.

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Водночас він порадив звернути увагу на другий варіант "припинення всього" і просто забути про коронавірус. За його словами, для цього потрібно виробити так званий колективний імунітет.

"Тобто коли всі перехворіли або у 90% населення є імунітет. Тоді вірус перестає циркулювати – йому ніде буде розмножуватися, й інфекція закінчується", – вважає Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський заявив, що влада України не змогла організувати ізоляцію заробітчан, які повернулися додому з вогнищ спалаху коронавірусу в Європі. За його словами, COVID-19 в країну "завезли" саме вони.

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