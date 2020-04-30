Комаровський назвав дієвий спосіб боротьби з коронавірусом

Суспільство 18:58, 30.04.2020

У закритих приміщеннях з великим скупченням людей коронавірус може зберігати свою активність в повітрі близько двох годин.

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Ось для чого важливо провітрювати приміщення, сказав відомий лікар Євген Комаровський у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

За його словами, це в черговий раз пояснює, чому зараження в лікарняних палатах, в'язницях і церквах відбувається більш активно.

"Нещодавно проведені дослідження показали, що коронавірус затримується в повітрі в багатолюдних приміщеннях і там, де відсутня вентиляція. Якщо в приміщенні велике скупчення людей, і немає інтенсивного повітрообміну, того самого протягу, якого наші люди боятися в сто разів більше коронавірусу, вірус може зберігати свою активність в повітрі кілька годин", – сказав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, творець бойового отруйної речовини "Новачок" Леонід Рінк пропонує боротися з коронавірусом за допомогою імуномодулятора "Діуцифон".

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