"Пройшла хворобу і вона онколог!" Комаровський накинувся на Соколову в прямому ефірі

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський посперечався з журналісткою Яніною Соколовою через стан медицини в Україні.

Суперечка розгорілася в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте новину до кінця).

Соколова, яка перемігши онкологію, на собі відчула всі реалії української медицини, вирішила заперечити лікаря.

Комаровський розлютився через слова колишньої в. о. міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун в інтерв'ю журналістці про те, що українську медицину руйнували 70 років. "Людина зневажає все, чим жила країна. Побудовані інститути, трансплантація, пересадки серця", – вибухнув він.

Комаровський накинувся на Соколову в прямому ефірі

"Та коли ви останній раз були в лікарні звичайній державній? Не в Харкові чи Києві, Дніпрі та Запоріжжі. А, наприклад, у Бахмуті. Це щоб зрозуміти, як розвивалася чи ні наша медицина", – заперечила йому Соколова.

"Розумієте, Яніно, я зайшов в операційну, коли ви ще не народилися. Я можу сказати, що в 1950-му році наша медицина була не гірше європейської. І система залишилася досі. Але Сурпрун цього всього не розуміє", – сказав лікар.

"Вона сама кваліфікований медик. Навіщо ви так говорите?" – продовжила журналістка.

"Почекайте, дівчино, я намагаюся донести думку. Ви ще її не доїли і вже сперечаєтеся!" – завівся Комаровський.

"У нас будь-яка людина, який пройшла онкологію, онколог! Ось це ви зараз демонструєте. Байдуже ставлення до лікарів. Можете помовчати?" – додав він, продовживши сперечатися. Соколова не стала продовжувати перепалку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський розкритикував прес-марафон президента Володимира Зеленського.

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