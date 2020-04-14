Комаровський дав просту пораду, як не заразитися коронавірусом

Суспільство 16:45, 14.04.2020

Людський організм має сили вбивати будь-який вірус завдяки слизовій оболонці порожнини носа.

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Про це розповів доктор Євген Комаровський в розмові з психотерапевтом Олексієм Ситниковим на своєму YouTube-каналі (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки). За його словами, антитіла, що виробляються організмом при появі коронавірусу, можуть вбивати тільки його клітини. А слизова справляється з усіма можливими вірусами.

Соплі убивають віруси
pixabay.com

"У організму є особливі можливості, особливі сили, які вбивають будь-який вірус, будь-яку бактерію. Чули, наприклад, таке слово "інтерферон", або "лізоцим", всякі секреторні імуноглобуліни, ось вони володіють властивостями боротися проти всього. Ось в цьому слизу, яка виробляється в носоглотці, міститися ці речовини", – говорить він.

Однак тут варто пам'ятати про одне важливе правило – рідкі соплі вбивають вірус, а сухі – це середовище для розмноження.

Тобто наша найголовніша задача, щоб у нас був місцевий імунітет, не допустити пересихання слизових оболонок. Тобто ніс і горло не повинні бути сухими", – пояснив Комаровський.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, новий тип коронавируса COVID-19 не може залишатися в організмі вже перехворів їм людини протягом довгих років.

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