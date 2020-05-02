Комаровський дав прогноз щодо відпочинку на морі для українців

У липні-серпні ситуація з коронавірусом COVID-19 в Україні буде досить безпечною для того, щоб поїхати відпочивати на море.

Як заявив на своєму YouTube-каналі відомий лікар Євген Комаровський, він сам планує подорожувати в серпні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Євген Комаровський розповів, чи можна поїхати цього літа на море

При цьому доктор зазначив, що крім епідеміологічного аспекту, існує ще й політичний.

"Що стосується політиків, що вони надумають, – хто його знає", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 травня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в країні склалася сприятлива ситуація, яка дозволяє почати ослаблення карантину.

За його словами, уряд проаналізував ситуацію з захворюваністю на коронавірус і вирішило з 11 травня почати виходити з карантину, тому що люди вже втомилися від нього.