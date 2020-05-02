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3 травня • оновлено в 23:15
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Комаровський дав прогноз щодо відпочинку на морі для українців

20.8т
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У липні-серпні ситуація з коронавірусом COVID-19 в Україні буде досить безпечною для того, щоб поїхати відпочивати на море.

Як заявив на своєму YouTube-каналі відомий лікар Євген Комаровський, він сам планує подорожувати в серпні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Євген Комаровський розповів, чи можна поїхати цього літа на море

Євген Комаровський розповів, чи можна поїхати цього літа на море

При цьому доктор зазначив, що крім епідеміологічного аспекту, існує ще й політичний.

"Що стосується політиків, що вони надумають, – хто його знає", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 травня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в країні склалася сприятлива ситуація, яка дозволяє почати ослаблення карантину.

За його словами, уряд проаналізував ситуацію з захворюваністю на коронавірус і вирішило з 11 травня почати виходити з карантину, тому що люди вже втомилися від нього.

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Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
відпочінок Азовське море Чорне море вірус
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