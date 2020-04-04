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5 квітня • оновлено в 00:27
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Комаровський дав пораду щодо інтиму під час пандемії

4.1т
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Відомий український лікар Євген Комаровський підтвердив можливість інтимних стосунків під час хвороби на коронавірус COVID-19, якщо партнер постійно перебуває з хворим.

Відповідну відповідь, він дав, відповідаючи на питання №246 у черговому випуску свого відео, зазначивши, що подібне бажання зберігається лише у людей, які хворіють у легкій формі.

"Якщо вам хочеться спілкування з протилежною статтю, то я готовий підтвердити, що ви хворієте в легкій формі. Взагалі, незгасле лібідо – одна з ознак легкого перебігу захворювання. Бо, коли розмножуватися хочеться більше, ніж жити – це дуже гарний симптом", – відповів Комаровський.

Євген Комаровський дав пораду щодо інтиму під час пандемії

Євген Комаровський дав пораду щодо інтиму під час пандемії

Скрін відео

"Головне, де ви зараз візьмете ось цю особу протилежної статі. Якщо вона перебуває поруч із вами, я настійно вам рекомендую любити одне одного, аби перехотілося", – наголосив лікар.

При цьому він застеріг, що не можна запрошувати до себе когось стороннього, поки ви остаточно не одужали, щоб уникнути подальшого зараження.

"Не знаючи вашого епідеміологічного статусу, тобто, я не знаю, чи продовжуєте ви виділяти вірус у навколишнє середовище, чи ні, я не можу вам запропонувати запросити когось до себе додому. Є під рукою – дуже рекомендую, немає під рукою – потерпіть", – підсумував Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський повідомив, як впливає на організм капання в ніс перекису водню. Він розвіяв "шарлатанськими міф".

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
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Cachko Elena
Cachko Elena
вечно сексуально озабоченный, видно и м--тт о ттте-нт или баба не дает, кому что , а это все о ссе=к се
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