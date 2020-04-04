Відомий український лікар Євген Комаровський підтвердив можливість інтимних стосунків під час хвороби на коронавірус COVID-19, якщо партнер постійно перебуває з хворим.

Відповідну відповідь, він дав, відповідаючи на питання №246 у черговому випуску свого відео, зазначивши, що подібне бажання зберігається лише у людей, які хворіють у легкій формі.

"Якщо вам хочеться спілкування з протилежною статтю, то я готовий підтвердити, що ви хворієте в легкій формі. Взагалі, незгасле лібідо – одна з ознак легкого перебігу захворювання. Бо, коли розмножуватися хочеться більше, ніж жити – це дуже гарний симптом", – відповів Комаровський.

Євген Комаровський дав пораду щодо інтиму під час пандемії Скрін відео

"Головне, де ви зараз візьмете ось цю особу протилежної статі. Якщо вона перебуває поруч із вами, я настійно вам рекомендую любити одне одного, аби перехотілося", – наголосив лікар.

При цьому він застеріг, що не можна запрошувати до себе когось стороннього, поки ви остаточно не одужали, щоб уникнути подальшого зараження.

"Не знаючи вашого епідеміологічного статусу, тобто, я не знаю, чи продовжуєте ви виділяти вірус у навколишнє середовище, чи ні, я не можу вам запропонувати запросити когось до себе додому. Є під рукою – дуже рекомендую, немає під рукою – потерпіть", – підсумував Комаровський.

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