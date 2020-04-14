Комаровський дав пораду щодо алкоголю під час пандемії COVID-19

Кирило Лютий Суспільство 01:26, 15.04.2020

Лікар Євген Комаровський порадив справлятися зі страхом перед коронавірусом за допомогою вина.

Про це він сказав у своєму відеоблозі, вказавши, що не може порадити нічого противірусного, однак закликав берегти психічне здоров'я.

"Я вам пропоную відволіктися, випити якісний продукт, який вас розслабить, здійснить потужний психотерапевтичний вплив. Я пропоную червоне вино. Якщо вам хочеться біле – на здоров'я. Це взагалі не принципово.

Якщо ви вип'єте з близькою людиною по 150 грам червоного, білого, рожевого, якого завгодно вина, вам стане набагато легше і коронавірус обов'язково відступить", – сказав Комаровський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Комаровський закликав "не шастати по супермаркетах", а сидіти вдома і займатися сексом зі своїми другими половинками.

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