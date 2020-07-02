Командування ЗСУ зустрілося із представниками НАТО та домовилося про допомогу

У рамках двостороннього співробітництва та впровадження стандартів НАТО в українському війську командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся із керівництвом Відділу оборонного співробітництва Європейського командування Збройних сил США.

Як повідомляється на офіційній сторінці Командування ОС ЗСУ, під час діалогу сторони обговорили обсяг можливої допомоги з боку США та питання покращення ефективності роботи системи управління та контролю.

Також на зустрічі партнери приділили увагу виконанню плану реалізації програми уряду США із впровадження рішень на основі інформаційних технологій для ЗСУ. Зокрема Наєв поінформував американських колег про безпекову ситуацію в районі проведення ООС, а також про процеси трансформації ЗСУ та прогрес у підвищенні взаємосумісності та впровадженні стандартів НАТО.

Наєв обговорив із партнерами зі США перехід ЗСУ на стандарти НАТО Facebook Командування ОС ЗСУ

"Ми вдячні американському уряду за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, тривалу співпрацю з нашою країною, а також за надзвичайно важливу підтримку на військовому рівні у протистоянні російській агресії", – наголосив командувач ОС ЗСУ.

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