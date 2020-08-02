Командування ЗСУ привітало Повітряні сили видовищним відео
Командування Збройних сил України привітало особовий склад і ветеранів Повітряних сил ЗСУ з їх професійним святом, яке відзначається 2 серпня.
Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-полковник Сергій Дроздов звернувся до воїнів у відеопривітанні (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Повітряні сили є надійним гарантом безпеки нашої держави і захисту повітряних кордонів, недопущення посягань на наші території", – сказав він.
Дроздов повідомив, що знаходиться на аеродромі, де скінчилася чергова льотна зміна і льотчики виконали свої учбово-бойові завдання.
"Мені хочеться подякувати всім за наполегливість і за те, що ми можемо кожен рік досягати нових результатів", – додав командувач.
Також до привітань долучився міністр оборони України Андрій Таран.
"Майстерність і високий професіоналізм українських військових льотчиків знані не лише в Україні, а й поза її межами – завдяки участі в операціях і навчаннях, авіаційних показах та шоу", – зазначив він.
Глава Міноборони не має сумніву, що так само впевнено будуть вирішені і наступні завдання, серед яких модернізація і підвищення коефіцієнту бойового потенціалу авіації, техніки зенітних ракетних і радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, льотчиків і ветеранів привітали головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Корнійчук та командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Ви одними з перших стали на захист нашої Батьківщини у 2014 році, виконуючи бойові завдання з повітряної підтримки наземних військ, розвідки, авіаційного транспортування підрозділів та вантажів, а також евакуації поранених. Численні приклади офіцерів Повітряних сил під час бойових дій на території Донецької та Луганської областей свідчать про готовність віддати найдорожче – своє життя, заради збереження миру, спокою та життя наших співвітчизників", – підкреслив Наєв.
За його словами, українські військові льотчики є справжнім прикладом героїзму та мужності. "Вічна пам’ять екіпажам, які не повернулися з бойового чергування!" – йдеться у зверненні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ й зачепив тему миру.