Командування ЗСУ привітало Повітряні сили видовищним відео

Командування Збройних сил України привітало особовий склад і ветеранів Повітряних сил ЗСУ з їх професійним святом, яке відзначається 2 серпня.

Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-полковник Сергій Дроздов звернувся до воїнів у відеопривітанні (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Повітряні сили є надійним гарантом безпеки нашої держави і захисту повітряних кордонів, недопущення посягань на наші території", – сказав він.

Дроздов повідомив, що знаходиться на аеродромі, де скінчилася чергова льотна зміна і льотчики виконали свої учбово-бойові завдання.

"Мені хочеться подякувати всім за наполегливість і за те, що ми можемо кожен рік досягати нових результатів", – додав командувач.

Також до привітань долучився міністр оборони України Андрій Таран.

"Майстерність і високий професіоналізм українських військових льотчиків знані не лише в Україні, а й поза її межами – завдяки участі в операціях і навчаннях, авіаційних показах та шоу", – зазначив він.

Глава Міноборони не має сумніву, що так само впевнено будуть вирішені і наступні завдання, серед яких модернізація і підвищення коефіцієнту бойового потенціалу авіації, техніки зенітних ракетних і радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, льотчиків і ветеранів привітали головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Корнійчук та командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Привітання міністра оборони Андрія Тарана mil.gov.ua

Привітання головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака mil.gov.ua

Привітання начальника Генштабу ЗСУ Сергія Корнійчука mil.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ й зачепив тему миру.