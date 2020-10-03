Командувач Повітряних сил України ледве стримав сльози в прямому ефірі про катастрофу Ан-26

Командувач Повітряних сил України Сергій Дроздов ледве стримав сльози, коли народний депутат України від "Європейської солідарності" Михайло Забродський згадав історію курсанта, який загинув в авіакатастрофі Ан-26.

Це сталося в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 2 жовтня. Трансляція велася в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Забродський, коментуючи слова глави Харківської ОДА Олексія Кучера про чутки з приводу катастрофи літака, закликав усіх бути більш стриманими в коментарях і не маніпулювати чутками.

"І хочу розповісти ще одну історію, яку, напевно, не чули в місті Харкові. На борту цього літака загинув курсант четвертого курсу Олександр Скочков. Сім років тому на борту збитого бойовиками Іл-76 загинув його батько капітан Скочков", – сказав Забродський.

У цей час камера показала обличчя Дроздова, його очі були вологі, він витер сльозу.

"Ви можете собі уявити стан матері і вдови, яка за сім років втратила спочатку чоловіка, а потім сина. Тому ми повинні бути тричі зважені в будь-яких коментарях", – підсумував Забродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на борту літака ЗСУ Ан-26, який 25 вересня розбився під Харковом, перебував Олександр Скочков – син штурмана Іл-76, збитого терористами над Луганськом.