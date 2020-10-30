Командувач ООС заявив про навмисний зрив Росією перемир'я на Донбасі

Командувач Операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко підтвердив, що 30 жовтня російсько-окупаційні війська на Донбасі порушили домовленості та здійснили прицільні обстріли українських позицій.

Його заяву опублікували на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил. Кравченко наголосив, що ворог вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу ОС в районі населеного пункту Водяне. Також він підтвердив, що двоє військових загинули.

"Із сумом повідомляю, що внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення , несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", – зауважив Кравченко.

Командувач ООС наголосив: така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.

"Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру. На вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші", – сказано у повідомленні.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня, російські окупаційні війська п'ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Під обстрілом ворога були поранені двоє військових ЗСУ. У п'ятницю, 30 жовтня, під ворожим вогнем загинули двоє українських військових.