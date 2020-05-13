Командувач Нацгвардії одужав від коронавірусу

Командувач Національної гвардії України Микола Балан зробив контрольні та повторні тести на COVID-19, які підтвердили, що він повністю одужав від хвороби.

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Про це повідомляється на офіційному сайті НГУ. Зазначається, що 13 травня генерал-лейтенант Балан вже повернувся до виконання своїх службових обов’язків.

Микола Балан Zaxid.net

Також у НГУ наголосили, що станом на ранок 13 травня у лавах структури підтверджено 28 заражень COVID-19, на лікуванні перебуває 19 військовослужбовців, одужало дев'ять, на самоізоляції – 147. Летальних випадків немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня тест підтвердив, що Балан заразився коронавірусом. Хвороба мала легкий перебіг. Було встановлено коло осіб, які контактували з ним протягом інкубаційного періоду. Всі ці люди також обстежилися на СOVID-19.