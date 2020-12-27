"Ты должен быть достаточно сумасшедшим, чтобы думать, что у тебя все получится, и достаточно здравомыслящим, чтобы это на самом деле произошло. Это требует решимости, настойчивости и, более всего - целеустремленности. Когда израильский танковый командир командует боем, он не кричит: "В атаку!", он воодушевляет бойцов криком "Следуй за мной!"

Израильский танковый командир - лучший в мире исполнительный менеджер в инженерном деле. Лучшие в операционном плане, и чрезвычайно сосредоточенные на деталях. Это мнение основано на 20 годах опыта совместной работы и наблюдения за ними".

Эрик Шмидт, СЕО, глава совета директоров, технический советник одной из крупнейших в мире корпорации Google в 2001-2020, один из трех главных акционеров Google.

Шмидт считает, что лучшие качества менеджера - мотивация, ответственность, целеустремленность, стрессоустойчивость, формируются на военной службе, и полагает, что армия - лучшая школа лидерства. Конечно, та армия, которая воспитывает в своих бойцах и командирах самостоятельность. Армия Израиля состоит из мальчишек-срочников и резервистов, но она организована профессионально, и потому воспитывает лидеров, которые делают страну конкурентоспособной в мировом масштабе. Армия является главной кузницей кадров, которая развивает государство и общество.

Скоро выйдет интервью с украинскими танкистами Константином Фартушным и Андреем Неверовым

. Они именно такие - ответственные менеджеры, инноваторы, самостоятельные лидеры, у них к войне и к работе профессиональное отношение. Жаль, что в нашей армии такие люди не могут сделать карьеру, а наоборот, мешают и вызывают раздражение интеллектуально ограниченного начальства. Неверова по сути выгнал из армии недалекий комбриг 92-й бригады Кокорев, которому, видимо, нужен был "свой" комбат, отвечающий за списание топлива, а Фартушный ушел сам, когда увидел, что украинские генералы не собираются делать в армии никаких реформ и сохраняют до сих пор самый заскорузлый "совок"...

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