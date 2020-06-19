Командир корабля ВМС, якого запідозрили в роботі на Росію, продовжив службу

Командир корабля "Олександр Охрименко" Анатолій Люлько, якого СБУ запідозрила в роботі на Росію, найімовірніше продовжує нести службу.

Так, в коментарі I nfoResist спікер Міноборони Олександр Мотузянік не зміг підтвердити заяву пресслужби Міністерства оборони про усунення Люлько від служби.

"У мене немає такої інформації", – сказав він, додавши, що з усіх питань потрібно звертатися в СБУ.

Джерела видання в ВМС повідомили, що 18 червня готувалося рішення про відсторонення Люлько з посади, але вранці 19 червня воно було скасовано і ухвалено рішення про проведення звичайної перевірки.

Також джерело додало, що причина для звільнення з посади формальна – немає письмових підтверджень від уповноважених органів про проведення розслідування.

Разом з тим, начальник пресслужби Командування ВМС України Олег Чалик заявив, що не має права коментувати дану інформацію.

У той же час за даними видання під час публікації даної інформації Службою безпеки України командир корабля "Олександр Охрименко" знаходився при виконанні і виконував бойове завдання в морі.

Відзначимо, що після виходу повідомлення від СБУ в Командуванні ВМС заявили, що всі обставини з'ясовуються компетентними органами і лише після цього будуть ухвалені відповідні рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командир українського військового корабля намагався передати інформацію, що є держтаємницею, спецслужбам Росії.