"Помирати нікому не хотілося": командир кіборгів розповів, чому "здали" ДАП

Командир кіборгів, які захищали Донецький аеропорт, бойовий генерал Збройних сил України Олег Мікац поділився спогадами про події 2014 року.

В інтерв'ю BBC News Україна військовий розповів, що злочинних наказів їм ніхто не давав, а позицію утримували до останнього, оскільки її охрестили "цитаделлю мужності".

"У тактичному плані аеропорт вже не був потрібен. Але були заяви політиків, що це "цитадель", "символ мужності", який треба тримати до кінця. Тому і не дали команди відійти звідти раніше... Але ми люди військові , виконуємо накази, а вище керівництво ухвалюэ рішення. Явно злочинних наказів ніхто нам не давав. А ось ухвалити рішення про те, як і коли вийти, якими силами – це повинно зробити вище керівництво, яке має загальну картину", – поділився він.

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"Зараз багато можна говорити: і термінали утримати, і в Донецьк увійти, і залізничний вокзал захопити. Після бою вже руками не махають. Що ми могли – ми зробили", – відповів він на питання, чи можна було утримати аеропорт.

Командир також розповів, чому українські захисники не змогли взяти новий термінал: "На момент підриву ми утримували лише невеликий шматок на одному поверсі, а противник уже був на всіх поверхах".

Мікац також поділився спогадами про підрив у кінці оборони аеропорту. "Була домовленість через СЦКК, щоб вони зібрали своїх поранених, а ми – своїх. Під час виносу поранених вони зробили закладки під опори і підірвали другий поверх. Вибухів було кілька – спочатку з того боку, що ближче до Донецька, а потім підірвали іншу сторону", – зазначив він.

Мікац також розповів про спілкування з "польовими командирами" терористів "Моторолою" і "Гіві".

"Із СЦКК "Гіві" взяв мій номер, постійно погрожував, переконував, щоб ми залишили аеропорт. В основному, це були погрози і піар, тому що я розумів, що якщо він зі мною говорив, його знімали якісь камери. А з "Моторолою" ми зустрічалися через СЦКК, коли були обміни полонених і поранених-убитих. Про нього можу тільки сказати, що коли він приїжджав, то був під впливом алкоголю або наркотиків. Виглядав неадекватно", – згадав Мікац.

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Командир кіборгів також розповів, що в аеропорту воювали саме кадрові російські військові.

"Були шестеро захоплених моїми снайперами полонених із російськими документами. А коли починалися січневі бої, то і у інших полонених і убитих вилучали російські паспорти і військові квитки. За моєю інформацією, були там різні частини від військового спецназу і "Вимпелу" до підрозділів російської Федеральної служби виконання покарань. До кінця жовтня в аеропорту у нас ще працювали камери спостереження і ми могли бачити екіпірування їх снайперів – його можна порівняти з "Альфою", – розповів він.

"Так вийшло, що приєдналися до історії. Помирати нікому не хотілося", – резюмував Мікац.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 січня в Україні шанують героїзм воїнів, які тримали оборону Донецького аеропорту. Це – один із двох днів пам'яті боїв за ДАП, перший випадає на 16 січня.

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