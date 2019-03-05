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Коломойського впіймали за кермом "дешевого" авто: з'явилося відео

19.2тЧитати матеріал російською

Український олігарх Ігор Коломойський, який проживає останні кілька років в Ізраїлі, їздить на автомобілі Skoda Kodiaq, вартість якого навряд чи перевищує 35 тисяч доларів.

Цей факт з'ясувався у ході інтерв'ю, яке бізнесмен дав BBC, вперше розповівши про своє ставлення до кандидата у президенти Володимира Зеленського. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадр потрапила машина Коломойського, яка викликала суперечки. У соціальних мережах запідозрили підступ. Користувачі припустили, що він спеціально пересів за кермо більш бюджетного авто, щоб не демонструвати зайвий раз свої статки.

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Коломойського впіймали за кермом "дешевого" авто

Скріншот із відео

Коломойського впіймали за кермом "дешевого" авто

Скріншот із відео

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Вікіпедія

Характерно, що в останній декларації, яку Коломойський заповнив у 2015 році, обіймаючи посаду губернатора Дніпропетровської області, вказані три автомобілі 1997-2003 року випуску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, а також пов'язана з ними компанія подали позов проти уряду з метою визнати незаконною націоналізацію банку у 2016 році.

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Ізраїль
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
Беня проиграл спор или в карты? в любом случае это не кеш. за него беня удавится.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Сомневаюсь,что все Женщины лярды ушли на клоуна. Однозначно ещё паРаша башляет за "кандидата". Хотя,рейтинговые ниже второго тура...может ботам не за что платить?
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