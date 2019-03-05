Коломойського впіймали за кермом "дешевого" авто: з'явилося відео

Український олігарх Ігор Коломойський, який проживає останні кілька років в Ізраїлі, їздить на автомобілі Skoda Kodiaq, вартість якого навряд чи перевищує 35 тисяч доларів.

Цей факт з'ясувався у ході інтерв'ю, яке бізнесмен дав BBC, вперше розповівши про своє ставлення до кандидата у президенти Володимира Зеленського. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадр потрапила машина Коломойського, яка викликала суперечки. У соціальних мережах запідозрили підступ. Користувачі припустили, що він спеціально пересів за кермо більш бюджетного авто, щоб не демонструвати зайвий раз свої статки.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Skoda Kodiaq Вікіпедія

Характерно, що в останній декларації, яку Коломойський заповнив у 2015 році, обіймаючи посаду губернатора Дніпропетровської області, вказані три автомобілі 1997-2003 року випуску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, а також пов'язана з ними компанія подали позов проти уряду з метою визнати незаконною націоналізацію банку у 2016 році.

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