Коломойський сказав, хто продовжить працювати за Зеленського

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що президент України Володимир Зеленський поки не буде звільняти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генерального прокурора Юрія Луценка.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Українській правді". За словами олігарха вони обидва, найімовірніше, продовжать працювати на своїх посадах як мінімум до дострокових виборів до Верховної Ради.

"Я думаю, що до виборів будуть нормально працювати, виконувати свої обов'язки. Якщо раптом не захочуть грюкнути дверима і піти в політику, або просто відпочити. Там працювати – не великий цукор. Комусь здається, що там медом намазано", – пояснив Коломойський.

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Ігор Коломойський РБК-Україна

Він також розповів, що після повернення в Україну вже встиг особисто зустрітися з Аваковим у день інавгурації Зеленського. "Зустріч старих друзів. Два роки не бачилися", – розповів Коломойський.

При цьому, за словами олігарха, він не має точок перетину з Аваковим у бізнесі.

"Ніколи не перетиналися і не перетинаємося. Поки він на посаді, швидше за все, і не будемо перетинатися. У нас навіть немає жодних відміток. Ні бізнес-ідей, які на сьогоднішній день могли б нас об'єднати. Навіть теоретично", – поділився Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Коломойський повернувся в Україну через переслідування ФБР.

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