Колишня нардепка розповіла, що їй допомогло перемогти COVID-19

Народна депутатка VIII скликання від партії "Самопоміч" Вікторія Войціцька розповіла, що їй допомогло перемогти COVID-19.

Своїм досвідом Войціцька поділилася у Facebook. Вона уточнила, що нині вже повністю одужала.

За словами жінки, вона відчувала сильні болі в м'язах і суглобах, через які фізично не могла заснути. Також вона перебувала в стані постійної втоми й не могла ні на чому сконцентруватися.

"Що мені допомагало? Біль у тілі "лікувала" теплою ванною, після чого могла хоча б годину-другу поспати. Для відновлення сил саме сон є абсолютно необхідним. Багато води і чаю з лимоном. Вітамін С", – розповіла екснардепка.

Вона зізналася, що їла дуже легку їжу, але за відсутності смаку це нагадувало тестування текстури їжі.

Також жінка розповіла, що кілька днів дихати було дуже складно. Було відчуття, ніби на груди поставили кам'яну брилу – коли намагаєшся вдихнути, а легені відмовляються розкриватися.

За її словами, у цьому випадку допомагав балон із киснем, який купили в одному з магазинів.

"Маски носила, руки мила, але ця бридка зараза й мене наздогнала. І сталося це після переохолодження. Тому до масок і антисептиків я ще обов'язково додала б вимогу про те, що треба бути дбайливим до себе й не допускати переохолодження", – порадила Войціцька .

Вона додала, що завжди під рукою повинен бути пульсоксиметр, який показує насиченість крові киснем.

Войціцька розповіла про хворобу Facebook Вікторії Войціцької

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка розповіла, як лікувалася від коронавірусної інфекції за допомогою мобільного додатку моніторингу здоров'я, оскільки не змогла додзвонитися до свого сімейного лікаря.