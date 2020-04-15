Колишня хостес і барменка-касирка: мережу здивувала нова помічниця Шмигаля

В мережі почали обговорювати нову помічницю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Долгих Аліну.

Дівчина опублікувала електронну декларацію, що і викликало гарячу дискусію. Її професійні навички поставили під сумнів.

Аліна Долгих Facebook Вадим Дмитрук

Користувач мережі Вадим Дмитрук зазначив, що ще два роки тому Долгих шукала роботу через інтернет. У резюме вона вказала, що працювала барменкой-касиркой у Вінниці та в хостес в Києві. Закінчила Долгих Київський національний університет культури і мистецтв.

Аліна Долгих Facebook Вадим Дмитрук

"Тільки що подала декларацію на посаду. Ще 2 роки тому шукала роботу через інтернет. А раніше випускниця "кулька" Поплавського працювала в сфері хостес. І ось знайшла таки відповідну роботу! Респект!" – написав він.

Серед своїх навичок Долгих вказала вміння працювати в команді, спілкування з клієнтами і надавати допомогу.

Декларація Долгих Facebook

Резюме Долгих Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України має намір урізати вдвічі зарплати топ-чиновників на час боротьби з пандемією коронавируса.