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15 квітня • оновлено в 09:50
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Колишня хостес і барменка-касирка: мережу здивувала нова помічниця Шмигаля

9.6т
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В мережі почали обговорювати нову помічницю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Долгих Аліну.

Дівчина опублікувала електронну декларацію, що і викликало гарячу дискусію. Її професійні навички поставили під сумнів.

Аліна Долгих

Аліна Долгих

Facebook Вадим Дмитрук

Користувач мережі Вадим Дмитрук зазначив, що ще два роки тому Долгих шукала роботу через інтернет. У резюме вона вказала, що працювала барменкой-касиркой у Вінниці та в хостес в Києві. Закінчила Долгих Київський національний університет культури і мистецтв.

Аліна Долгих

Аліна Долгих

Facebook Вадим Дмитрук

"Тільки що подала декларацію на посаду. Ще 2 роки тому шукала роботу через інтернет. А раніше випускниця "кулька" Поплавського працювала в сфері хостес. І ось знайшла таки відповідну роботу! Респект!" – написав він.

Серед своїх навичок Долгих вказала вміння працювати в команді, спілкування з клієнтами і надавати допомогу.

Декларація Долгих

Декларація Долгих

Facebook

Резюме Долгих

Резюме Долгих

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України має намір урізати вдвічі зарплати топ-чиновників на час боротьби з пандемією коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
соцмережі
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Коментарі
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Никитин Игорь
Никитин Игорь
Обоз все ниже и ниже опускается в новостях, подала декларацию на должность и всеееееееееееее. Какая помощница? Я сейчас подам декларацию на любую свободную должность в правительстве и все, но это не говорит о том ,что меня назначат.
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Даже в секретутки такую брать ...При Премьере ?!
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Белов Юрий
Белов Юрий
Каков поп,також приход.
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