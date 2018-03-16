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Колишнім в'язням "Л/ДНР" готують особливий статус: що зміниться

3.1тЧитати новину російською

Верховна Рада може вже в наступному місяці ухвалити законопроект про соціальний захист і реабілітацію колишніх бранців терористів "Л/ДНР".

Про це в ефірі програми "Грані війни" на ObozTV розповів один з авторів законопроекту Анатолій Поляков - колишній в'язень "ЛНР", голова ГО "Українська асоціація військовополонених".

"У людей з'явиться статус. На сьогодні у нас близько 3 тисяч осіб, які пройшли через полон. Вони ніяк не визначені", - пояснив він.

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Як підкреслив Поляков, люди стикаються з проблемами, коли виходять з полону.

"Перша - це медичний стан. Необхідна допомога, але ніякої безплатної медичної допомоги сьогодні немає. Друге - це правова реабілітація. Багато людей воювали в добровольчих батальйонах або проживали на окупованих територіях. У них немає соціального житла, вони взагалі безправні", - пояснив колишній в'язень терористів.

За його словами, законопроект базується на трьох основних принципах - правова, соціальна і психологічна реабілітація. Люди отримають юридичний статус і комплекс заходів з реабілітації і адаптації до нормального життя. Перш за все це соціальне житло, тому що багато хто повертається з полону ні з чим.

"Коли повертаєшся в мирне життя, красиве селфі роблять на твоєму фоні, а потім ти через волонтерів вимагаєш, щоб тебе помістили в якусь лікарню", - зазначив Поляков.

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"Сьогодні законопроект зареєстрований у Верховній Раді, є хороша підтримка групи депутатів, є схвалення президента України. Я думаю, що цей закон буде прийнятий вже в квітні нинішнього року", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше колишній бранець терористів розповів про секретну в'язницю "Л / ДНР".

Подробиці дивіться 17 березня о 12:30 в ефірі програми "Грані війни" на ObozTV

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обмін полоненимиАТО на ДонбасіПряма трансляціяЕфіри Oboz TVОбозреватель TV
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Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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