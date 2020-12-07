Колишній турецький завод в ОРДЛО працює на сировині французької компанії Malteurop – ЗМІ

Донецький пивоварний завод, який належав до березня 2017 року турецькій пивоварній компанії Anadolu Efes, нині працює й використовує для виробництва пива солод, що поставляється з Росії французькою компанією Malteurop Groupe.

Про це у своїй статті "Пиво з кривавим відтінком: як французька Malteurop Groupe обходить санкції Євросоюзу в ОРДЛО" пише журналіст Андрій Капустін.

Оголошене "владою ДНР" в березні 2017-го "переведення підприємств республіки під зовнішнє управління" позбавило турецького виробника можливості керування своїм активом. Раніше протягом 2-х років завод під керуванням нідерландської компанії Efes Breweries International N.V. скрупульозно виконував вимоги торговельної блокади українського уряду, по суті, зупинивши виробництво.

Зупинка заводу не завадила "новим господарям" – після оголошеної експропріації завод перейменували в ТОВ "Донецький пивоварний завод" і знову запустили через 18 днів.

Уточнимо, діяльність підприємства на території ОРДЛО можлива тільки завдяки поставкам із Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону, оскільки з боку України діють транспортна блокада, введена рішенням РНБО від 15 березня 2017 року, і особливий Порядок переміщення товарів, введений Кабміном.

"На цей акт міжнародного пограбування, за логікою, мали звернути увагу в цивілізованому світі, занісши вкрадений завод в окремий чорний список. Точніше, викресливши його з усіх партнерських баз даних і перервавши будь-які контакти. Але, коли дійшло до справи, усе вийшло з точністю до навпаки, – пише журналіст. – Цікаво, до речі, чи продовжує працювати Malteurop Groupe з компанією Efes в інших країнах світу. Чи розповідають французькі фахівці своїм турецьким колегам, як за підтримки Malteurop Groupe бурхливо розвивається Донецький пивоварний завод".

Менеджмент російського представника "Белгорсолод" французької компанії швидко знайшов спільну мову з "новим керівництвом" заводу. "Тільки 2019 року для вкраденого в міжнародних інвесторів підприємства міжнародна компанія Malteurop Groupe відправила зі свого заводу в Бєлгороді 7000 тонн солоду. Здійснивши водночас близько 300 прямих авторейсів Бєлгород – Донецьк", – повідомляється в статті.

Поставки солоду французькою компанією, згідно з інформацією, що наводиться в тексті статті, здійснюються також на інші неконтрольовані державами території – Ровеньківський пивзавод (територія колишньої Луганської області України) і Бендерський пивоварний завод (невизнане Придністров'я).

Компанія Efes Breweries International N.V. (EBI) зареєстрована в 1996 році для розширення пивоварного бізнесу за межами Туреччини, і контролюється турецьким холдингом Anadolu Efes.