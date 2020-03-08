У підвалах невизнаної терористичної організації "ДНР" міститься близько 200 українців, які чекають звільнення.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній полонений "ДНР", журналіст і публіцист Станіслав Асєєв. Він підкреслив, що цифри, озвучені Офісом президента (300 осіб на дві "республіки"), сильно занижені. Реальна картина набагато гірше.

Такі цифри, за словами Асєєва припадають лише на окупований Донецьк, не включаючи навіть Горлівку, Макіївку і "ЛНР". Людей, крім СІЗО і колоній, тримають в так званій "хатинці" (колишня СБУ), у підвалах на Шевченка 26, гауптвахтах, занедбаних заводах. Скільки точно там людей – невідомо.

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"Коли мене везли з ізоляції, там знаходилося близько 30 осіб. Не всі збиралися на обмін. Частина – це бойовики, так зване ополчення, причому там дуже багато жінок. З 30 чоловік їх близько 20. Ще близько сотні знаходилося в СІЗО, в 50 -й і 32-й колоніях. Сміливо можна говорити, що тільки в одній "ДНР" міститься близько 200 чоловік, всі чекають звільнення", – розповів Асєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Станіслав Асєєв також висловив переконання, що Україна програла війну на Донбасі, цей регіон для неї поки що втрачено.

Повну версію інтерв'ю Станіслава Асєєва читайте тут

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