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9 травня • оновлено в 03:15
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Колишній бранець "ЛНР" втратив зір під час тортур. Відео

1.4т
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Сергій Міроніч, який повернувся з полону окупантів на Донбасі, розповів про наслідки катувань в підвалі "ЛНР".

Через це він частково втратив зір, повідомляє "Суспільне" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Сергій Міроніч

Сергій Міроніч

"У мене ліва сторона не працює. Я не бачу на око. Це (праве) око у мене ніби в тумані", – зазначив чоловік

Він в числі 12 колишніх полонених проходить реабілізацію в Слов'янській районній центральній лікарні.

У 2016 році так званий військовий суд "ЛНР" засудив його до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у роботі на іноземні розвідки, нібито він хотів влаштувати вибухи і підірвати колишнього ватажка формування Ігоря Плотницького.

Директор лікувального закладу Светалана Коплянок розповіла, що пацієнти перебувають в задовільному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Україна провела обмін полоненими з "Л/ДНР". Перший етап відбувся на КПВВ Майорське. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – 9. Другий етап відбувся в районі Щастя. Україна отримала 11 колишніх бранців, які утримувалися бойовиками в Луганську.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
бедный пленик с катарактой жалутся в самой развитой медициной в евр.о... жопе"В Почаевской больнице на Тернопольщине пациенты не могут ходить в общий туалет – вместо этого им в палаты поставили ведра для испражнений. Как говорится в сюжете ТСН, такая ситуация наблюдается во всех палатах, где лежат больные. Причем, если в некоторых стоит по ведру на пациента, то в других – одно на всех и даже без крышки. "Больных, которых положили в терапевтическое отделение, не выпускают в туалет, который на этаже. Им принесли ведро для хождения в туалет на четверых человек. Без крышки, обычное железное ведро. И это ведро стоит почти сутки, пока санитарка его не вынесет", – рассказала пациентка.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Пода-а-а-йте бедному слепому коту Базилио :-)
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Суспільство

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