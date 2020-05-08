Колишній бранець "ЛНР" втратив зір під час тортур. Відео

Сергій Міроніч, який повернувся з полону окупантів на Донбасі, розповів про наслідки катувань в підвалі "ЛНР".

Через це він частково втратив зір, повідомляє "Суспільне" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Сергій Міроніч

"У мене ліва сторона не працює. Я не бачу на око. Це (праве) око у мене ніби в тумані", – зазначив чоловік

Він в числі 12 колишніх полонених проходить реабілізацію в Слов'янській районній центральній лікарні.

У 2016 році так званий військовий суд "ЛНР" засудив його до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у роботі на іноземні розвідки, нібито він хотів влаштувати вибухи і підірвати колишнього ватажка формування Ігоря Плотницького.

Директор лікувального закладу Светалана Коплянок розповіла, що пацієнти перебувають в задовільному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Україна провела обмін полоненими з "Л/ДНР". Перший етап відбувся на КПВВ Майорське. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – 9. Другий етап відбувся в районі Щастя. Україна отримала 11 колишніх бранців, які утримувалися бойовиками в Луганську.

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